Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Безбородов будет судить матч «Спартак» – «Урал», Матюнин – игру «Анжи» – «Зенит», Карасев – «Локомотив» – «Динамо»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Алексей Николаев Арсенал Тула Владислав Безбородов Сергей Карасев Краснодар Уфа Сергей Лапочкин Михаил Вилков Тосно Алексей Матюнин Сергей Сергеевич Иванов Игорь Федотов

    Назначены судьи и инспекторы на матчи 12-го тура премьер-лиги.

    29 сентября (пятница)

    «Арсенал» – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

    30 сентября (суббота)

    «СКА-Хабаровск» – «Ростов»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Игорь Синер (Омск).

    «Тосно» – «Ахмат»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

    «Рубин» – «Амкар»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

    «Спартак» – «Урал»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

    1 октября (воскресенье)

    ЦСКА – «Уфа»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

    «Локомотив» – «Динамо»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

    «Анжи» – «Зенит»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться