Москалев будет судить ЦСКА и «Ростов», Сельдяков – «Тосно» и «Спартак»
РФС назначил судей на матчи 10-го тура чемпионата России.
15 сентября (пятница)
«Арсенал» – «Динамо»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Ленинградская область).
16 сентября (суббота)
ЦСКА – «Ростов»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Игорь Демешко (Химки).
«Анжи» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Дмитрий Сафьян (Москва).
17 сентября (воскресенье)
СКА Хабаровск – «Ахмат»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Николай Еремин (Москва).
«Тосно» – «Спартак»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Сергей Суховерхов (Воронеж).
«Рубин» – «Урал»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва).
18 сентября (понедельник)
«Зенит» – «Уфа»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь).
«Локомотив» – «Амкар»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область).
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.