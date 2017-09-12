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    Москалев будет судить ЦСКА и «Ростов», Сельдяков – «Тосно» и «Спартак»

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    РФС назначил судей на матчи 10-го тура чемпионата России.

    15 сентября (пятница)

    «Арсенал» – «Динамо»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Ленинградская область).

    16 сентября (суббота)

    ЦСКА – «Ростов»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Игорь Демешко (Химки).

    «Анжи» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Дмитрий Сафьян (Москва).

    17 сентября (воскресенье)

    СКА Хабаровск – «Ахмат»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Николай Еремин (Москва).

    «Тосно» – «Спартак»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Сергей Суховерхов (Воронеж).

    «Рубин» – «Урал»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва).

    18 сентября (понедельник)

    «Зенит» – «Уфа»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь).

    «Локомотив» – «Амкар»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область).

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