«Севилья» ответила болельщику «Спартака», живущему в Испании: «Граждане России не смогут купить билет, их не пустят на стадион»
Болельщик «Спартака» Сергей Тимохин, проживающий в Испании, направил в «Севилью» запрос на возможную покупку билетов на матч группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».
Испанский клуб ответил: «Болельщики с российским гражданством не смогут купить билет, их также не будут допускать на стадион».
Напомним, что УЕФА запретил «Спартаку» продавать билеты на гостевой сектор на эту игру из-за файера, брошенного на поле в матче первого тура ЛЧ с «Марибором».
УЕФА хочет добиться полного отсутствия болельщиков «Спартака» на гостевом матче с «Севильей»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.