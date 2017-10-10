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    Sports.ru

    «Севилья» ответила болельщику «Спартака», живущему в Испании: «Граждане России не смогут купить билет, их не пустят на стадион»

    Теги Спартак Севилья Лига чемпионов УЕФА болельщики

    Болельщик «Спартака» Сергей Тимохин, проживающий в Испании, направил в «Севилью» запрос на возможную покупку билетов на матч группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».

    Испанский клуб ответил: «Болельщики с российским гражданством не смогут купить билет, их также не будут допускать на стадион».

    Напомним, что УЕФА запретил «Спартаку» продавать билеты на гостевой сектор на эту игру из-за файера, брошенного на поле в матче первого тура ЛЧ с «Марибором».

    УЕФА хочет добиться полного отсутствия болельщиков «Спартака» на гостевом матче с «Севильей»

    Блог Сергея Тимохина Fuera de juego на Sports.ru

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