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    Тренер «Спартака» Д’Урбано: «На фоне серьезных травм меня делают козлом отпущения»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Кубок России Лига чемпионов травмы Хавьер Нойя Массимо Каррера Джорджо Д'Урбано

    Тренер «Спартака» по физподготовке Джорджо Д’Урбано рассказал о своей работе.

    – Каррера позвал меня в «Спратак» в качестве помощника тренера по физподготовке и специалиста по упражнениям на силовую подготовку и выносливость. Хотя я не владею русским языком, до меня, разумеется, тоже доходили и доходят разговоры о том, что я якобы отобрал полномочия у Хавьера (Нойю, тренера «Спартака» по физподготовке – примечание Sports.ru) и встал на его место в качестве основного тренера по физподготовке. А на фоне не самого удачного старта «Спартака» в чемпионате России с обилием обидных ничьих и серьезных травм многие делают меня главным козлом отпущения, так? Верно излагаю?

    Понимаю, что критики в мой адрес предостаточно. Я ведь живу не в замкнутом пространстве, а на базе в Тарасовке, каждый день общаюсь с большим количеством людей из мира футбола. Так что регулярно получаю информацию о своих «подвигах».

    – Если «подвигов» накопилось много, может, от вашего ухода всем действительно полегчает?

    – Если станет легче, конечно, надо увольнять (грустно улыбается). Я и сам бы ушел, если бы верил в то, что источник всех бед – моя скромная персона. Но дело в том, что я так не считаю, нравится этому кому-то или нет. А вообще решение об увольнении принимает клуб или главный тренер, а не пресса или кто-то еще.

    Если клуб решит расстаться со мной, это его полное право, потому что зарплату мне платит «Спартак». Но пока я продолжаю работать. Мы начинаем подготовку к очередному отрезку чемпионата России, к новым важным матчам Лиги чемпионов и Кубка России. И делаем это в хорошем настроении – на фоне неплохого результата с мощным «Ливерпулем» и уверенной победы над крепким «Уралом», – сказал итальянец.

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