Президент «Анжи» о матчах с ЦСКА и «Спартаком»: «Судейство в пользу богатых гробит футбол»

Президент «Анжи» Осман Кадиев остался недоволен судьями, работавшими на матчах, в которых дагестанский клуб встречался с соперниками из Москвы.

«Кто может объяснить, за что нам дали пенальти в первом тайме в матче со ? Проблемы с судейством были и в матче первого тура с в Махачкале. Пенальти нам не дали, штрафной на Яковлеве не дали. Судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол.

Мы дома проиграли «Краснодару», в гостях. Хорошая игра была с «Тосно», но там ребята недоглядели, и получилась ничья. Так вот после этих матчей никто не кричал, потому что все было нормально, никаких проблем», – сказал функционер.

Матч «Анжи – ЦСКА (1:3) судил Владимир Сельдяков, игру «Спартак» – «Анжи» (2:2) обслуживал .

Кадиев не считает целесообразным отправлять жалобу в департамент судейства и инспектирования .

«Я не вижу смысла обращаться наверх, потому что тогда будут судить еще хуже. Есть выражение «глас вопиющего в пустыне» – оно описывает, что происходит.

Почему-то руководству судейского комитета не до футбола. Наверное, занимаются реорганизацией, но нужно улучшать качество судейства.

Можно открыть курсы, приглашать лучших арбитров ФИФА, чтобы они проводили семинары, увеличить судьям зарплаты или просто чаще их менять», – сказал президент «Анжи».