Леонид Федун о видеоповторах: «Это поможет нашему футболу, безусловно»
Владелец «Спартака» Леонид Федун одобрил планы по использованию видеоповторов в судействе.
«Это, безусловно, поможет нашему футболу. Тут, я думаю, стоит обратиться за комментариями к Галицкому, который поддерживает идею с видеоповторами. И мы тоже, как только будет принято это решение, систему установим», – сказал бизнесмен.
Ранее правление РФПЛ предложило РФС поддержать введение видеоповторов в судействе.
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