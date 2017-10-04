Леонид Федун о видеоповторах: «Это поможет нашему футболу, безусловно»

Владелец Леонид Федун одобрил планы по использованию видеоповторов в судействе.

«Это, безусловно, поможет нашему футболу. Тут, я думаю, стоит обратиться за комментариями к Галицкому, который поддерживает идею с видеоповторами. И мы тоже, как только будет принято это решение, систему установим», – сказал бизнесмен.

Ранее правление РФПЛ предложило РФС поддержать введение видеоповторов в судействе.

Правление РФПЛ решило ввести видеоповторы