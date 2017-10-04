Вагит Алекперов об игре «Спартака»: «Нельзя же каждый год становиться чемпионами»

Вагит Алекперов, президент генерального спонсора – ПАО «Лукойл», поделился мнением об игре команды в текущем сезоне.

«Не сказал бы, что сейчас выступление в чемпионате неудачное. Нельзя же каждый год становиться чемпионами. Есть более успешные сезоны, есть – менее. Это футбол, это спорт, это удача, надо спокойнее реагировать.

Я болельщик и рад, что клуб выступает в Лиге чемпионов, показывая достойный результат. Надеюсь, удастся выйти в плей-офф», – сказал Алекперов.