Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Вагит Алекперов об игре «Спартака»: «Нельзя же каждый год становиться чемпионами»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Лукойл Вагит Алекперов

    Вагит Алекперов, президент генерального спонсора «Спартака» – ПАО «Лукойл», поделился мнением об игре команды в текущем сезоне.

    «Не сказал бы, что сейчас выступление в чемпионате неудачное. Нельзя же каждый год становиться чемпионами. Есть более успешные сезоны, есть – менее. Это футбол, это спорт, это удача, надо спокойнее реагировать. 

    Я болельщик «Спартака» и рад, что клуб выступает в Лиге чемпионов, показывая достойный результат. Надеюсь, удастся выйти в плей-офф», – сказал Алекперов.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться