Вагит Алекперов об игре «Спартака»: «Нельзя же каждый год становиться чемпионами»
Вагит Алекперов, президент генерального спонсора «Спартака» – ПАО «Лукойл», поделился мнением об игре команды в текущем сезоне.
«Не сказал бы, что сейчас выступление в чемпионате неудачное. Нельзя же каждый год становиться чемпионами. Есть более успешные сезоны, есть – менее. Это футбол, это спорт, это удача, надо спокойнее реагировать.
Я болельщик «Спартака» и рад, что клуб выступает в Лиге чемпионов, показывая достойный результат. Надеюсь, удастся выйти в плей-офф», – сказал Алекперов.
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