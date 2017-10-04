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    Массимо Каррера: «Не могу сказать, что «Спартак» потерял шансы на чемпионство»

    Теги Спартак Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что красно-белые продолжают участие в чемпионской гонке.

    «Мы сами усложнили себе жизнь по ходу текущего сезона, проигрывая или упуская победы. В том числе и в дерби. У нас что-то пошло не так, игроки не могли сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут. Соперник наказывал нас за малейшую невнимательность.

    После чемпионства сложнее сохранять прежнюю мотивацию, на вас оказывают больше давления, вам нужно снова доказывать, что вы лучшие.

    Как я уже сказал, мы пропускали много голов в концовках матчей из-за потери концентрации. Это неприятно, ведь ты уже думаешь, что три очка в кармане. Мы работаем над улучшением игры.

    В последнем туре мы обыграли «Урал» и вышли на пятое место в турнирной таблице. Мы продолжаем погоню в чемпионской гонке. Сейчас «Зенит» Манчини опережает нас на 11 очков, но не могу сказать, что мы потеряли шансы на чемпионство», – сказал Каррера.

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