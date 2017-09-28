«Ливерпуль» пожаловался на расизм со стороны фанатов «Спартака» в Юношеской лиге УЕФА
«Ливерпуль» отправил в УЕФА жалобу по итогам выездного матча Юношеской лиги со «Спартаком» (1:2).
Мерсисайдцы утверждают, что форвард молодежной команды Бобби Адеканье подвергся расизму во время игры со стороны болельщиков красно-белых.
18-летнего голландца нигерийского происхождения оскорбляли словесно и жестами во время выхода на замену на 59-й минуте и в оставшееся время матча.
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