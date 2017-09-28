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    Массимо Каррера: «Позитива в «Спартаке» хватает, просто многим интереснее сплошной негатив»

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Кубок России Лига чемпионов Открытие Арена Массимо Каррера Юношеская лига УЕФА Спартак U-19

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о том, как московскую команду воспринимает общественность.

    «На фоне цунами критики, обрушившегося на «Спартак» в последнее время, как-то отошли на второй план некоторые объективные позитивные вещи. Например, тот факт, что именно «Спартак» остался единственной командой РФПЛ, ведущей на сегодняшний день борьбу на трех фронтах – чемпионат страны, Кубок России и еврокубок.

    Как-то забывается, что в прошлом году «Спартак» не попал в основной турнир Лиги Европы, а сейчас играет в групповом турнире Лиги чемпионов и пока даже там не проигрывает. Как-то многими подзабылось, что президент «Спартака» построил для клуба прекрасный стадион, заполняемый потрясающими болельщиками, а еще Федун построил новую тренировочную базу, которую клуб не может использовать лишь потому, что ФИФА забирает ее под чемпионат мира-2018.

    Вот теперь еще и молодежная команда обыгрывает сверстников из «Ливерпуля». Как видите, позитива в жизни клуба «Спартак» хватает, просто многим интереснее акцентироваться на сплошном негативе. Но и это только подчеркивает то, что «Спартак» – самый популярный и волнующий всех клуб России, иначе зачем про него столько писать и говорить?!» – поделился мыслями итальянец.

    «Спартак» не проиграл «Ливерпулю». Снова семья?

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