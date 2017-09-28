Андрей Ещенко о травмах в «Спартаке»: «Мы не должны винить тренера по физподготовке»
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался по поводу большого количества травм в команде.
– Все ребята переживают, это ненормально, когда у нас столько травм. Что-то непонятное происходит.
– Сами как это объясняете? Система подготовки, случайность?
– Да не знаю… Готовились и тренировались вроде бы так же, как в прошлом году. Может, просто игр больше стало? Хотя в Испании играют по 60 матчей в год, и ничего страшного. Может, у нас просто мышцы к такому графику не привыкли, связки не готовы? Кто-то, как сборники, вообще без отдыха начал сезон.
– Много критики в адрес нового тренера по физподготовке Д′Урбано – якобы он перегрузил команду. Как на самом деле?
– Говорю же – все точно так же, как и в прошлом году. В футболе много нюансов, мы не должны винить тренера по физподготовке, мол, если много травм, он виноват, – сказал футболист.
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