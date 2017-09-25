«Спартак» попросил болельщиков отказаться от пиротехники на матче с «Ливерпулем»

обратился к болельщикам в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с .

«Убедительно просим вас соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнические изделия в ходе игры.

После матча группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» наш клуб сделал все возможное, чтобы наказание было минимальным – 60 тысяч евро за файеры и ракетницу. Кроме того, на игре в Севилье для наших поклонников будет закрыт гостевой сектор.

Однако появление файера в следующей встрече может обернуться для гораздо более серьезными санкциями, включая проведение домашних матчей Лиги чемпионов без зрителей.

Кроме того, напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу федеральный закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения.

В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет», – говорится в заявлении «Спартака».

Матч «Спартак» – «Ливерпуль» состоится 26 сентября в Москве. Начало – в 21.45 по московскому времени.

«Спартак» не выиграл в Мариборе. Все плохо