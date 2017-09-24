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    Все билеты на матч «Спартак» – «Ливерпуль» проданы

    Теги Спартак Ливерпуль Лига чемпионов болельщики

    «Спартак» опубликовал заявление касательно игры с «Ливерпулем» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Уважаемые болельщики!

    Игры Лиги чемпионов УЕФА вызывают большой интерес у зрителей. Любители футбола стремятся скорее заполучить заветный пропуск на матч. Встреча группового этапа престижного европейского турнира «Спартак» – «Ливерпуль» не стала исключением.

    Все билеты на поединок с англичанами проданы в онлайне. В кассах билетов нет. Для самых преданных болельщиков «Спартака», владельцев абонементов на текущий сезон и карт лояльности были выделены приоритетные этапы покупки. Оставшиеся билеты раскуплены в период свободной онлайн-продажи. Чтобы избежать проблем с приобретением билетов на матчи красно-белых, покупайте абонементы и участвуйте в нашей программе лояльности.

    Как сообщалось ранее, в связи с мерами, направленными на минимизацию «черного рынка», для данной игры группового этапа Лиги чемпионов УЕФА было принято решение о применении авансовой оплаты и двухэтапном получении купленных в онлайне билетов. Сообщаем вам, что приобретенные билеты поступят в электронном виде покупателям 24 сентября, в воскресенье, на указанные ими ранее адреса электронной почты.

    Клуб всегда старается сделать посещение игр «Спартака» максимально комфортным для вас!» – сказано в тексте.

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