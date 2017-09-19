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    Балотелли – Неймару: «Ты даже не должен просить пробивать пенальти в «ПСЖ»

    Теги Ницца ПСЖ Эдинсон Кавани лига 1 Франция Неймар Марио Балотелли

    Форвард «Ниццы» Марио Балотелли высказался о конфликте между игроками «ПСЖ» в матче 6-го тура лиги 1 с «Лионом» (2:0).

    Форвард Эдинсон Кавани собирался пробить штрафной, но защитник Дани Алвес отобрал у него мяч, а затем отдал нападающему Неймару. Позже Неймар хотел отобрать у Кавани право пробить пенальти.

    «Неймар, ты даже не должен просить пробивать пенальти», – написал Балотелли в своем инстаграме, загрузив обложку L’Équipe с Неймаром и Кавани.

    Напомним, что Балотелли во время выступлений за «Интер» сам неоднократно пытался отобрать право пробивать пенальти у более заслуженных партнеров по команде.

    После игры Неймар отписался от Кавани в инстаграме. Сообщалось, что игроки чуть не подрались в раздевалке. Причиной конфликта мог стать бонус лучшему бомбардиру.

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