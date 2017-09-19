Балотелли – Неймару: «Ты даже не должен просить пробивать пенальти в «ПСЖ»

Форвард «Ниццы» Марио Балотелли высказался о конфликте между игроками в матче 6-го тура лиги 1 с «Лионом» (2:0).

Форвард Эдинсон Кавани собирался пробить штрафной, но защитник Дани Алвес отобрал у него мяч, а затем отдал нападающему Неймару. Позже Неймар хотел отобрать у Кавани право пробить пенальти.

«Неймар, ты даже не должен просить пробивать пенальти», – написал Балотелли в своем инстаграме, загрузив обложку L’Équipe с и Кавани.

Напомним, что Балотелли во время выступлений за «Интер» сам неоднократно пытался отобрать право пробивать пенальти у более заслуженных партнеров по команде.

После игры Неймар отписался от Кавани в инстаграме. Сообщалось, что игроки чуть не подрались в раздевалке. Причиной конфликта мог стать бонус лучшему бомбардиру.

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Скандал в «ПСЖ»: Дани Алвес и Неймар обидели Кавани