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    Кавани о конфликте с Неймаром: «Это надуманная история. Споры – нормальная вещь для футбола»

    Теги ПСЖ Эдинсон Кавани лига 1 Франция Неймар

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани высказался о конфликте с партнером по команде Неймаром.

    «Это надуманная история. Не знаю, зачем нагнетать вокруг таких вещей. Такие споры – обычное явление в футболе.

    Я узнал об этой истории от брата. Он сказал мне, что люди обсуждают наш конфликт из-за штрафного, или что у нас с Неймаром проблемы. У нас нет проблем», – сказал Кавани в эфире программы Gol de Medianoche на уругвайском Radio Universal.

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