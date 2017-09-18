Нападающий Эдинсон Кавани высказался о конфликте с партнером по команде .

«Это надуманная история. Не знаю, зачем нагнетать вокруг таких вещей. Такие споры – обычное явление в футболе.

Я узнал об этой истории от брата. Он сказал мне, что люди обсуждают наш конфликт из-за штрафного, или что у нас с проблемы. У нас нет проблем», – сказал Кавани в эфире программы Gol de Medianoche на уругвайском Radio Universal.

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