Унаи Эмери: «Неймар и Кавани сами должны решать, кому бить пенальти»

Главный тренер Унаи Эмери после победы над «Лионом» (2:0) в матче чемпионата Франции прокомментировал эпизод на 79-й минуте, когда форвард команды хотел исполнить 11-метровый, но его одноклубник Эдинсон Кавани решил пробить сам и не забил.

«В команде должно быть несколько пенальтистов. Один из них — Кавани, другой — Неймар. Игроки сами должны решать во время игры, кто будет бить.

В будущем решим этот вопрос внутри команды, но оба, думаю, способны забивать с «точки». Хочу, чтобы они делали это по очереди. Если они не смогут договориться, решение буду принимать я. Не хочу, чтобы это стало для нас проблемой», — сказал Эмери.