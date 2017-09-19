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    L'Equipe: Неймар и Кавани чуть не подрались в раздевалке, причиной конфликта мог стать бонус лучшему бомбардиру

    Теги ПСЖ Эдинсон Кавани лига 1 Франция происшествия Неймар Тиаго Силва

    Форварды «ПСЖ» Эдинсон Кавани и Неймар чуть не подрались в раздевалке после матча с «Лионом» (2:0), сообщает L’Equipe.

    По ходу матча игроки вступали в конфликты – сначала из-за права исполнить штрафной, а затем пенальти. Сообщается, что продолживших выяснение отношений игроков разняли одноклубники, в частности, Тиаго Силва.

    По информации издания, конфликт мог произойти из-за бонуса лучшему бомбардиру. В контракте Кавани прописан пункт, согласно которому он получит около 1 млн евро, если станет лучшим бомбардиром Лиги 1 по итогам сезона. У Неймара также может быть подобный бонус.

    В прошлых сезонах шведский нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович получал 1,5 млн евро за победу в бомбардирской гонке.

    После этого инцидента Неймар отписался от Кавани в инстаграме, а сам уругваец заявил, что у него нет проблем с форвардом сборной Бразилии.

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