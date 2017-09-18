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    Дани Алвес: «Я забрал мяч у Кавани, потому что хотел пробить штрафной сам»

    Теги Лион ПСЖ Эдинсон Кавани Дани Алвес лига 1 Франция фото Неймар

    Защитник «ПСЖ» Дани Алвес объяснил свое поведение в матче чемпионата Франции против «Лиона» (2:0), когда он не дал пробить штрафной Эдинсону Кавани и отдал мяч Неймару.

    «Я сам хотел пробить штрафной. Я взял мяч, чтобы пробить, потому что забил несколько шикарных голов.

    Я был уверен в себе. Но это неважно. Команда важнее любого отдельного человека. Я хотел взять на себя ответственность, но затем Неймар забрал мяч и в итоге пробил этот штрафной.

    Я забирал мяч с намерением пробить сам, но в итоге, к сожалению, не смог», – сказал Алвес.

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