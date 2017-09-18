Неймар отписался от Кавани в инстаграме
Нападающий «ПСЖ» Неймар отписался в социальной сети Instagram от партнера по команде Эдинсона Кавани.
Во время матча чемпионата Франции против «Лиона» (2:0) футболисты не могли разобраться, кто будет исполнять стандарты.
На 79-й минуте Неймар решил пробить 11-метровый, но после короткой беседы с Кавани отошел от мяча. Кавани не смог реализовать пенальти.
Также одном из эпизодов защитник парижан Дани Алвес не позволил Кавани исполнить штрафной, отобрав мяч и передав своему соотечественнику Неймару.
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