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    Неймар отписался от Кавани в инстаграме

    Теги ПСЖ Эдинсон Кавани лига 1 Франция Неймар

    Нападающий «ПСЖ» Неймар отписался в социальной сети Instagram от партнера по команде Эдинсона Кавани.

    Во время матча чемпионата Франции против «Лиона» (2:0) футболисты не могли разобраться, кто будет исполнять стандарты.

    На 79-й минуте Неймар решил пробить 11-метровый, но после короткой беседы с Кавани отошел от мяча. Кавани не смог реализовать пенальти. 

    Также одном из эпизодов защитник парижан Дани Алвес не позволил Кавани исполнить штрафной, отобрав мяч и передав своему соотечественнику Неймару.

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