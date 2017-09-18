Неймар отписался от Кавани в инстаграме

Нападающий Неймар отписался в социальной сети Instagram от партнера по команде .

Во время матча чемпионата Франции против «Лиона» (2:0) футболисты не могли разобраться, кто будет исполнять стандарты.

На 79-й минуте решил пробить 11-метровый, но после короткой беседы с Кавани отошел от мяча. Кавани не смог реализовать пенальти.

Также одном из эпизодов защитник парижан Дани Алвес не позволил Кавани исполнить штрафной, отобрав мяч и передав своему соотечественнику Неймару.

Скандал в «ПСЖ»: Дани Алвес и Неймар обидели Кавани

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