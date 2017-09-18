У Тигиева диагностировали разрыв передней крестообразной связки коленного сустава

Стал известен точный характер травмы защитника Георгия Тигиева.

Футболист был заменен на 58-й минуте матча с «Тосно» (2:2).

После комплексного обследования был поставлен окончательный диагноз – разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

В ближайшее время Тигиев отправится в Рим, где 25 сентября ему будет сделана операция.

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