У Тигиева диагностировали разрыв передней крестообразной связки коленного сустава
Стал известен точный характер травмы защитника «Спартака» Георгия Тигиева.
Футболист был заменен на 58-й минуте матча с «Тосно» (2:2).
После комплексного обследования был поставлен окончательный диагноз – разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.
В ближайшее время Тигиев отправится в Рим, где 25 сентября ему будет сделана операция.
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