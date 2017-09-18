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    Женщина-судья, выставившая счет 118-110 в пользу Альвареса, возьмет паузу в работе

    Теги Геннадий Головкин Сауль Альварес

    Исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт намерен на время освободить Аделаиду Берд от работы судьи профессиональных боев. В поединке Геннадия Головкина против Сауля Альвареса Берд выставила счет 118-110 в пользу мексиканского боксера, вызвав массовое негодование зрителей и специалистов.

    «Я не собираюсь возвращать ее к работе немедленно. Он по-прежнему будет исполнять обязанности судьи... но ей нужно немного перевести дух. У человека любой профессии может быть неудачный день. К сожалению, она отработала не очень хорошо. Она занимается у нас тренировкой судей и воспитала немало специалистов... но разрыв в ее счете слишком широк», – сказал Беннетт.

    Бой Головкин – Альварес закончился спорной ничьей, а работа Аделаиды в качестве судьи уже не первый раз вызывает критику у аудитории бокса и ММА.

    Бой Головкина и Альвареса испорчен. Виновата – женщина

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