Лучший бомбардир женского чемпионата России Карпова перешла в «Валенсию»

Российская футболистка, лучший бомбардир чемпионата России-2016 Надежда Карпова рассказала о своем переходе из «Чертаново» в «Валенсию», выступающую в женской испанской примере.

– Я была на чемпионате Европы, мы сыграли три матча и не вышли из группы. Турнир закончился, и мы пошли в «Макдональдс». Звонит мне замдиректора «Чертаново» и говорит: «Тебя «Валенсия» хочет подписать. Ты как?». Я не успела про них почитать, поэтому реально думала, что какая-то слабая команда. Думала, это вторая или третья лига.

Он говорит: «Хочешь или не хочешь?». «Можно я хотя бы подумаю? Какие условия?» – «Давай сначала скажем им, да или нет. А потом будем условия обсуждать. Завтра позвони». Я загуглила, посмотрела на английском языке – написано Premier. Блин, думаю, это переводится как «первая», что-то не то.

Но мне повезло. В «Зорком» я играла с испанкой Марией Руис, написала ей в директе: «Ты знаешь что-нибудь про «Валенсию»? Меня туда зовут». Она отвечает: «Да ладно? У них офигенная команда, большая структура, это топовый клуб». Они за 30 игр прошлого сезона пропустили всего 9 мячей. В Лигу чемпионов не попали, потому что в последнем туре проиграли «Барсе» всего 1:2. Насколько я знаю, женская «Барса» очень сильная, стабильно подписывает топовых игроков. Я поняла, что надо ехать в «Валенсию». Хорошо, что написала Марии. А то подумала бы, что это первая лига, и не поехала бы.

Аналитики по «Матч ТВ» все время говорят: «Ну, потому что у нас нет топовых игроков уровня какого-нибудь Гамшика». У меня все это в голове сидело, и когда меня позвали, я подумала: «И что я сейчас сделаю? Тоже останусь тут, потому что у меня офигенные условия? Нееет. Надо по-любому валить».

– «Валенсия» тебе платит и снимает квартиру, так?

– Нет. Я буду снимать на деньги из своей зарплаты.

– Получается, ты едешь в Испанию с понижением в деньгах?

– Ну типа да.

Карпова сообщила, что контракт с «Валенсией» рассчитан на два года. По словам футболистки, ее зарплата в Испании не увеличится. В России она получает около 100 тысяч рублей в месяц.

«Надо валить, пока не зачахла в русском чемпионате». Наша лучшая футболистка теперь в «Валенсии»

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