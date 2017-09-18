«Ман Сити» повысит Жезусу зарплату в два раза

«Манчестер Сити» ведет переговоры о продлении контракта сразу с тремя футболистами.

Как утверждает The Telegraph, манкунианцы хотят продлить соглашения с Габриэлом Жезусом, и Кевином де Брюйне.

Жезус по текущему контракту (до лета 2021 года) получает около 3,5 миллиона фунтов в год, и в «Сити» готовы удвоить его зарплату в качестве признания высокого уровня его игры за первый год в клубе.

Сильва, вероятно, продлит соглашение на один сезон по сравнению с действующим – до лета 2020 года.

Что касается де Брюйне, сообщалось, что также увеличит его зарплату в 2 раза – до 12 миллионов фунтов в год.

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