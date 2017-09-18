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    «Ман Сити» повысит Жезусу зарплату в два раза

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Давид Сильва Кевин де Брюйне Габриэл Жезус

    «Манчестер Сити» ведет переговоры о продлении контракта сразу с тремя футболистами.

    Как утверждает The Telegraph, манкунианцы хотят продлить соглашения с Габриэлом Жезусом, Давидом Сильвой и Кевином де Брюйне.

    Жезус по текущему контракту (до лета 2021 года) получает около 3,5 миллиона фунтов в год, и в «Сити» готовы удвоить его зарплату в качестве признания высокого уровня его игры за первый год в клубе.

    Сильва, вероятно, продлит соглашение на один сезон по сравнению с действующим – до лета 2020 года.

    Что касается де Брюйне, сообщалось, что «Ман Сити» также увеличит его зарплату в 2 раза – до 12 миллионов фунтов в год.

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