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    Bild: Нойер может пропустить несколько месяцев из-за травмы

    Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия травмы Свен Ульрайх

    «Бавария» может надолго потерять своего капитана Мануэля Нойера.

    По информации Bild, 31-летний вратарь получил серьезную травму левой ноги и вынужден будет лечь на операцию.

    Таким образом, Нойер рискует выбыть из строя на несколько месяцев. Концовку прошлого сезона он также пропустил из-за травмы, которую получил в матче Лиги чемпионов против «Реала» (2:4).

    Резервный голкипер «Баварии» Свен Ульрайх в нынешнем сезоне уже выходил на поле в матчах за Суперкубок и Кубок Германии, а также игре чемпионата против «Байера» (3:1).

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