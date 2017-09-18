Bild: Нойер может пропустить несколько месяцев из-за травмы
«Бавария» может надолго потерять своего капитана Мануэля Нойера.
По информации Bild, 31-летний вратарь получил серьезную травму левой ноги и вынужден будет лечь на операцию.
Таким образом, Нойер рискует выбыть из строя на несколько месяцев. Концовку прошлого сезона он также пропустил из-за травмы, которую получил в матче Лиги чемпионов против «Реала» (2:4).
Резервный голкипер «Баварии» Свен Ульрайх в нынешнем сезоне уже выходил на поле в матчах за Суперкубок и Кубок Германии, а также игре чемпионата против «Байера» (3:1).
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