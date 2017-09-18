Леонид Федун: «Кризис в «Спартаке» существует только на страницах прессы. Мы ждали, что после прошлого сезона придется тяжело»

Владелец Леонид Федун поделился своим видением ситуации в команде.

– Что происходит с командой, есть ли кредит доверия главному тренеру?

– А почему его не может быть?

– Кризис в команде, много вопросов к Каррере.

– Понимаете, кризис только в газетах. Если реально посмотреть на ситуацию, все объяснимо. Мы ожидали, что после прошлого напряженного чемпионата, когда команда практически на зубах вытащила титул, придется тяжело. После того сезона был очень короткий перерыв, наши лидеры выступали за национальные сборные. Плюс есть такой фактор, как вероятность риска.

Все негативные риски, которые могли произойти, и произошли. Теряем Зобнина, на его место готовим Тимофеева, который, как я считал, должен стать открытием этого чемпионата. Но ломается и он. Сейчас получил травму и Глушаков. У нас полностью вырублена вся центральная зона! Сказать, что это реально предугадать, невозможно. Это те факторы, которые находятся вне зоны управления компанией.

Плюс, видимо, есть какие-то вопросы и к главному тренеру. Почему проигрываем столько концовок? Нужно спросить Массимо и руководство. И я такой вопрос тоже ему задам, когда будем встречаться. Мне тоже очень больно смотреть, уже сил не хватает на все это. Но говорить, что коллектив неуправляем, что не бьется, что внутри что-то происходит – неправильно. Это только догадки со стороны средств массовой информации, которые пытаются раскачать ситуацию.

Всем по-прежнему интересно, какие шнурки завязываются на бутсах того или иного футболиста – и совсем не в той степени, как это, может быть, происходит в таких ведущих компаниях, как «Зенит» или ЦСКА. Мы понимаем, что такое излишнее внимание является объективной реальностью, но осознаем и другое – кризис, о котором сегодня говорят, существует только на страницах прессы.

Команде нужно стиснуть зубы, терпеть, сплотиться вокруг главного тренера и биться в каждом матче. Вот главное решение.

– Вы планируете поговорить с командой, чтобы дать четкий ориентир по Каррере?

– Я постоянно с ней встречаюсь. Последний раз – после матча с «Марибором».

– То есть главное – команда управляема, и управляема именно главным тренером?

– То, что сейчас происходит – несчастный случай. Ошибка в конце – и гол. Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал. Все плохое случилось, к сожалению. Надо только бороться, больше пахать на тренировках и упираться в каждой встрече. Это единственный рецепт, других не существует. И команда к такой работе готова, – заявил Федун.

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