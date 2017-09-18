Наиль Измайлов: «Не верьте слухам о «сливе» Карреры. Ерунда все это»

Вице-президент Наиль Измайлов опроверг информацию о том, что игроки недовольны работой главного тренера команды .

«Не верьте слухам, на то они и слухи – так проще.

Публикации о «сливе» тренера? Да ерунда все это», – сказал Измайлов.

Игорь Рабинер: «В раздевалке после «Тосно» Каррера сказал игрокам: «Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?»

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