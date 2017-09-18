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    Наиль Измайлов: «Не верьте слухам о «сливе» Карреры. Ерунда все это»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Массимо Каррера Наиль Измайлов

    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов опроверг информацию о том, что игроки недовольны работой главного тренера команды Массимо Карреры.

    «Не верьте слухам, на то они и слухи – так проще.

    Публикации о «сливе» тренера? Да ерунда все это», – сказал Измайлов.

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    41624 голосa 128
    • Да, Каррера во всем виноват
      21%
    • Нет, виноваты игроки
      79%

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