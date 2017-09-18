Наиль Измайлов: «Не верьте слухам о «сливе» Карреры. Ерунда все это»
Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов опроверг информацию о том, что игроки недовольны работой главного тренера команды Массимо Карреры.
«Не верьте слухам, на то они и слухи – так проще.
Публикации о «сливе» тренера? Да ерунда все это», – сказал Измайлов.
Игорь Рабинер: «В раздевалке после «Тосно» Каррера сказал игрокам: «Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?»
Новый провал «Спартака» в Питере. Виноват не только Каррера
🔥 Главное русскоязычное приложение о «Спартаке»: iOS / Android
Опрос
Каррере пора?
41624 голосa 128
- Да, Каррера во всем виноват21%
- Нет, виноваты игроки79%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.