Игорь Рабинер: «В раздевалке после «Тосно» Каррера сказал игрокам: «Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?»

Журналист «Спорт-Экспресса» поделился своей информацией о ситуации в «Спартаке».

«В раздевалке Каррера сказал игрокам: «Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?». Знаю, что по раздевалке летали бутылки. И что Массимо бушевал: мол, то, что произошло – следствие тренировки накануне, на которой игроки выглядели расхлябанно.

На том занятии, кстати, Каррере показалось, что валяет дурака, поскольку обиделся на решение дать ему в матче с отдохнуть. И тренер на лидера, говорят, обрушился крайне жестко.

Непожатие руки при сделанной по ошибке (как признал сам итальянец) замене в Мариборе, как видим, имело продолжение. Похоже, назрело как минимум недопонимание между главным тренером и главной звездой.

А уж Куинси в «звездняке» и эгоизме никогда не появлялось повода обвинять. Он и в этом сезоне второй в списке снайперов. Но теперь кажется понятным, где стоит искать корни провала голландца в

Уже три футболиста только за последнее время не пожимали руки Каррере во время замены: с – Луиз Адриану, в Мариборе – Промес, с – Таски. Все трое, заметьте, легионеры, так что привычные обвинения в адрес российских спартаковцев, что они мутят воду, в данном случае неуместны.

Заметьте: в прошлом сезоне красно-белые, забивая, летели за бровку и бросались в объятия Массимо. В новом чемпионате такого не было ни разу. И, увы, случайным совпадением это назвать нельзя.

В любом случае тогда Каррера не атаковал команду публично, а, главное, не отделял себя от нее даже после 0:4 в Самаре и 0:3 в . Теперь же это случилось. Во флеш-интервью не звучало слово «мы». А звучало – «игроки». На самом деле это очень большая разница, и коллектив ее тонко чувствует», – написал Рабинер.