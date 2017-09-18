Евгений Кафельников: «Убогие хотят увольнения Карреры, которого боготворили полгода назад»

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал ничью с «Тосно» (2:2) в матче чемпионата России.

«Это Каррера виноват? Если нападение и полузащита не может забить 10 голов, играя в большинстве!

Какие же все убогие! Шесть месяцев назад Карреру боготворили, а сейчас уже ему замену хотят. Каррера еще не один трофей возьмет в Европе. Вы эти мои слова еще вспомните господа футбольные «эксперты» и журналисты.

На месте владельца оштрафовал бы каждого на месячную зарплаты за такую игру. Вот тогда бы и «бунтарь» объявился сразу на корабле», — написал Кафельников в своем твиттере.

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