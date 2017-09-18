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    Евгений Кафельников: «Убогие хотят увольнения Карреры, которого боготворили полгода назад»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Кафельников Массимо Каррера

    Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал ничью «Спартака» с «Тосно» (2:2) в матче чемпионата России.

    «Это Каррера виноват? Если нападение и полузащита не может забить 10 голов, играя в большинстве!

    Какие же все убогие! Шесть месяцев назад Карреру боготворили, а сейчас уже ему замену хотят. Каррера еще не один трофей возьмет в Европе. Вы эти мои слова еще вспомните господа футбольные «эксперты» и журналисты.

    На месте владельца оштрафовал бы каждого на месячную зарплаты за такую игру. Вот тогда бы и «бунтарь» объявился сразу на корабле», — написал Кафельников в своем твиттере.

    Волейболист Спиридонов: «Карреру надо увольнять. Он потерял связь с игроками, поплыл»

    Игорь Рабинер: «В раздевалке после «Тосно» Каррера сказал игрокам: «Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?»

    Опрос

    Каррере пора?

    37925 голосов 128
    • Да, Каррера во всем виноват
      22%
    • Нет, виноваты игроки
      78%

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