Евгений Кафельников: «Убогие хотят увольнения Карреры, которого боготворили полгода назад»
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал ничью «Спартака» с «Тосно» (2:2) в матче чемпионата России.
«Это Каррера виноват? Если нападение и полузащита не может забить 10 голов, играя в большинстве!
Какие же все убогие! Шесть месяцев назад Карреру боготворили, а сейчас уже ему замену хотят. Каррера еще не один трофей возьмет в Европе. Вы эти мои слова еще вспомните господа футбольные «эксперты» и журналисты.
На месте владельца оштрафовал бы каждого на месячную зарплаты за такую игру. Вот тогда бы и «бунтарь» объявился сразу на корабле», — написал Кафельников в своем твиттере.
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