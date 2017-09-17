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    Волейболист Спиридонов: «Карреру надо увольнять. Он потерял связь с игроками, поплыл»

    Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Тосно Алексей Спиридонов Енисей Массимо Каррера

    Волейболист «Енисея» Алексей Спиридонов, известный болельщик футбольного «Спартака», негативно отозвался о московской команде после матча с «Тосно» (2:2).

    «Нельзя против десятерых так играть! Лучше бы проиграли вообще. Я уже за «Тосно» был после 2:2, пускай уже третий забьют «Спартаку», думал.

    Я очень сильно расстроился. Ужасно играет «Спартак». Каррера уже не управляет командой, его надо увольнять. Каррера потерял связь с футболистами, он уже поплыл.

    Я как игрок работал четыре года с итальянскими тренерами. Чтобы он остался в «Спартаке», не надо было приводить [в тренерский штаб] все итальянское семейство. Надо было, чтобы Каррера работал один, а помощники были только спартаковские», – сказал Спиридонов.

    У Карреры истерика?

    Опрос

    Каррере пора?

    16734 голосa 118
    • Да, Каррера во всем виноват
      26%
    • Нет, виноваты игроки
      74%

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