Волейболист Спиридонов: «Карреру надо увольнять. Он потерял связь с игроками, поплыл»

Волейболист «Енисея» Алексей Спиридонов, известный болельщик футбольного , негативно отозвался о московской команде после матча с (2:2).

«Нельзя против десятерых так играть! Лучше бы проиграли вообще. Я уже за «Тосно» был после 2:2, пускай уже третий забьют «Спартаку», думал.

Я очень сильно расстроился. Ужасно играет «Спартак». Каррера уже не управляет командой, его надо увольнять. Каррера потерял связь с футболистами, он уже поплыл.

Я как игрок работал четыре года с итальянскими тренерами. Чтобы он остался в «Спартаке», не надо было приводить [в тренерский штаб] все итальянское семейство. Надо было, чтобы Каррера работал один, а помощники были только спартаковские», – сказал Спиридонов.

У Карреры истерика?