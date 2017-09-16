Россия проиграла на Евробаскете, президента «Ювентуса» могут отстранить от футбола и другие новости утра

1. Сборная России в полуфинале чемпионата Европы по баскетболу проиграла Сербии. Слово «вылет» здесь не совсем подходит, поскольку в воскресенье будет матч за 3-е место с испанцами.

2. Дуэт финалистов Евробаскета составили сборные Сербии и Словении. Лет 30 назад сербы и словенцы играли бы за одну команду.

3. В Италии хотят отстранить президента «Ювентуса» Аньелли от футбола за махинации с продажей билетов.

4. В КХЛ СКА победил «Металлург», «Локомотив» обыграл «Трактор», ЦСКА потерпел поражение от «Адмирала».

5. 22-летний защитник Задоров заключил новый контракт с «Колорадо». Россиянин заработает 4,3 миллиона долларов за два года.

6. Геннадий Тимченко переизбран председателем совета директоров КХЛ. Кроме того, в состав совета вошел Владислав Третьяк.

7. Руководство горнолыжного центра «Роза Хутор» запретило тренировки для детей-инвалидов, опасаясь за свою репутацию.

8. Работа комиссии МОК по перепроверке проб, взятых на Играх в Сочи, будет завершена до конца года.

9. «Динамо» в Туле проиграло «Арсеналу» в первом матче 10-го тура РФПЛ.

10. Фигуристка Алина Загитова выиграла Lombardia Trophy в Бергамо. Елизавета Туктамышева заняла 6-е место.

11. В Кубке Дэвиса играется плей-офф Мировой группы. В матче Венгрия – Россия счет пока ничейный.

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Александр Овечкин: «Отстойно, что мы не сыграем на Олимпиаде. Надеюсь, к Играм-2022 ситуация поменяется».