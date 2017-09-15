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    НХЛ. Задоров заработает 4,3 млн долларов за два года в «Колорадо»

    Теги Колорадо НХЛ Пьер ЛеБрюн Никита Задоров Эллиотт Фридман

    Защитник Никита Задоров договорился с «Колорадо» о подписании нового контракта.

    Как сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, соглашение будет рассчитано на два года. Инсайдер TSN Пьер Лебрюн рассказал, что годовая зарплата россиянина составит 2,15 миллиона долларов.

    Вчера Задоров пропустил первый день в тренировочном лагере «Эваланш».

    В прошлом сезоне защитник провел в НХЛ 56 матчей и набрал 10 (0+10) очков при показателе полезности «-20».

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