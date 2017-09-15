Наверх
Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Прокуратура требует отстранить президента «Ювентуса» на 2,5 года от футбольной деятельности за махинации с билетами

    Теги Ювентус серия А Италия происшествия болельщики Федерация футбола Италии Андреа Аньелли

    Прокуратура Федерации футбола Италии потребовала отстранить президента «Ювентуса» Андреа Аньелли на два года за махинации, связанные с продажей билетов.

    Глава туринского клуба обвиняется в нарушении двух статей Кодекса спортивной юстиции. Его подозревают в махинациях по продаже билетов, спекуляции и связи с перекупщиками.

    Прокуратура запросила отстранить Аньелли от футбольной деятельности на два с половиной года, а также оштрафовать на 50 тысяч евро.

    Кроме того, прокурор требует оштрафовать «Ювентус» на 300 тысяч евро и провести два матча без болельщиков.

    Решение по делу будет принято через две недели.

    Андреа Аньелли: «Я никогда не встречался с боссами мафии»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться