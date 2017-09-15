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    КХЛ. «Адмирал» примет ЦСКА, СКА против «Магнитки»

    Теги Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив Лада СКА Витязь Трактор Амур Автомобилист результаты Слован Динамо Минск КХЛ Барыс Динамо Адмирал Куньлунь Ред Стар

    В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 8 матчей.

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Адмирал – ЦСКА
    Дата проведения
    15 сентября, 12.30, «Фетисов-Холл»
    Онлайн матча Видео
    Амур – Слован
    Дата проведения
    15 сентября, 12.30, «Платинум-арена»
    Онлайн матча Видео
    Куньлунь – Витязь
    Дата проведения
    15 сентября, 14.30, «Feiyang Ice Skating Center»
    Онлайн матча Видео
    Барыс – Сибирь
    Дата проведения
    15 сентября, 16.30, «Барыс Арена»
    Онлайн матча Видео
    Локомотив – Трактор
    Дата проведения
    15 сентября, 19.00, «Арена-2000»
    Онлайн матча Видео
    Динамо Минск – Автомобилист
    Дата проведения
    15 сентября, 19.30, «Арена-Минск»
    Онлайн матча Видео
    Динамо Москва – Лада
    Дата проведения
    15 сентября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео
    СКА – Металлург Мг
    Дата проведения
    15 сентября, 19.30, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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