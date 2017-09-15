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    Россия сыграет с Испанией за 3-е место на Евробаскете, в финал вышли Сербия и Словения

    Теги сборная России сборная Испании сборная Сербии сборная Словении Евробаскет-2017

    Сборная России в пятницу потерпела поражение от Сербии (79:87) в 1/2 финала плей-офф Евробаскета-2017.

    Команда тренера Сергея Базаревича сыграет в матче за 3-е место со сборной Испании, которая в четверг уступила Словении (72:92).

    В финале чемпионата Европы встретятся команды Словении и Сербии. Финальный матч и игра за 3-е место пройдут в воскресенье.

    Россия не смогла

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