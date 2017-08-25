«МЮ» и «Ливерпуль» приедут в Москву, «Зенит» в групповом раунде ЛЕ, Златан вернулся в АПЛ и другие новости
1. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов: «Спартак» сыграет с «Ливерпулем», «Севильей» и «Марибором», ЦСКА – с «МЮ», «Бенфикой» и «Базелем».
2. «Зенит» сумел пробиться в групповую стадию Лиги Европы, а вот «Краснодару» сил не хватило.
3. Златан Ибрагимович возвращается в Англию: швед подписал годичный контракт с «Манчестер Юнайтед».
4. «Ак Барс» обыграл «Куньлунь», «Сибирь» победила рижское «Динамо» и другие матчи игрового дня КХЛ.
5. «Барселона» окончательно согласовала трансфер Дембеле с «Боруссией». Каталонцы заплатят 120 млн евро плюс 30 млн бонусами.
6. Криштиану Роналду получил приз лучшему игроку сезона от УЕФА.
7. «Вуэльта». 6-й этап. Поляк Марчински одержал победу, Закарин – 20-й.
8. Универсиада. Захаров, Климонов выиграли золото, Шлейхер-Тимошинина — серебро и другие результаты.
9. «Бриллиантовая лига». Фара, Маквала, Баршим и Семеня одержали победы, Гэтлин и Схипперс – 4-е.
10. Sports.ru выиграл суд у «Матч ТВ». Ничего особенного, просто обнаружили оригинальность и новизну.
Цитата дня. «Я рада, что Юра Дудь начинал на «Матч ТВ». Тина Канделаки рассказывает.
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