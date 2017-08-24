Тина Канделаки: «Я рада, что Юра Дудь начинал на «Матч ТВ»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о главном редакторе Sports.ru и ведущем шоу «Вдудь» .

– Познер или Дудь?

– Конечно, Познер. Хотя смотря для кого и для чего. У Юры еще не было такого количества интервью с такими людьми. Посмотрим как, он будет развиваться.

Но Юра на хайпе. И я рада, что он начинал на , – рассказала Канделаки.

ААААААА@tina_kandelaki сказала, что Дудь @yurydud «начинал на Матч ТВ»!

НА-ЧИ-НАЛ НА МАТЧ ТВ!

это «удар головой» об стену! pic.twitter.com/jcgSxXKZ4F — Никита Павлов (@pavlov_plov) August 23, 2017

Напомним, что Юрий Дудь начинал карьеру на телевидении комментатором на «НТВ-Плюс», а с 2012 года был ведущим шоу «Удар головой» на канале «Россия 2».

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