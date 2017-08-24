Sports.ru выиграл суд у «Матч ТВ»

Вчера в Мосгорсуде прошло очередное заседание по иску Sports.ru к , связанному с незаконным использованием контента .ru на одном из интернет-порталов телеканала. Суд счел требования Sports.ru (удалить незаконно размещенный контент и компенсировать госпошлину по этому иску) правомерными и принял решение об их удовлетворении.

На предыдущих заседаниях по этому иску представители «Матч ТВ» утверждали, что незаконно использованные телеканалом тексты Юрия Дудя и других авторов Sports.ru не подлежат защите законом – так как «не отличаются оригинальностью и новизной» (эта и все последующие цитаты приведены по представленному «Матч ТВ» заключению), «в текстах отсутствует личный интеллектуальный вклад», «тексты не являются самостоятельными и оригинальными», их «стиль не индивидуален».

Также в одном из своих письменных ходатайств к суду (копия есть в распоряжении Sports.ru), «Матч ТВ» указывал на то, что «флагманом спортивного вещания является телеканал «Матч ТВ», который олицетворяет новое лицо спорта в России. Телеканал был создан по поручению президента России В.В.Путина и в данный момент успешно развивается, быстро реагирует на запросы основной аудитории».

Генеральный директор Sports.ru так прокомментировал это решение:

– Этот наш иск – по сути, встречный по отношению к иску «Матч ТВ», принявшемуся преследовать Sports.ru по смехотворному поводу – пара роликов ФНЛ, второй российской лиги. Причем конечной целью этого преследования является вечная блокировка Sports.ru, чем прежде представители «Матча» угрожали нам только устно, а сейчас такое намерение зафиксировано и письменно в материалах дела, в одном из ходатайств «Матч ТВ».

Учитывая, что управляющий «Матчем» холдинг «Газпром-Медиа» уже добился блокировки в России второй после YouTube крупнейшей видеоплатформы Dailymotion, мы не можем легкомысленно относиться к угрозе уничтожения старейшего спортивного сайта страны, непрерывно работающего с 1998 года. Какими бы ни были их мотивы – желание монополизировать еще и спортивный интернет, неприятие критических публикаций на Sports.ru или в самом деле желание поквитаться за хайлайты ФНЛ, которые канал и сайт «Матча», кстати, по-прежнему не показывают.

Потому мы намерены продолжать не только защищаться от атак «Матч ТВ» в судах, но и сами потихонечку их судить: если уж придется какие-то сайты закрывать – то тогда уж все.

Как «Матч ТВ» ворует тексты Sports.ru для своих эфиров

«Матч ТВ» в суде по иску о нарушении авторских прав: текст Юрия Дудя и другие материалы Sports.ru не подлежат защите законом

Тина Канделаки: «Не хочу встречаться со Sports.ru. Такая встреча бессмысленна»