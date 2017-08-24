«Краснодар» проиграл «Црвене Звезде» и не вышел в групповой раунд Лиги Европы

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Краснодар» уступил «Црвене Звезде» (1:2, 3:3 по сумме двух матчей, «Црвена Звезда» победила за счет правила гола на чужом поле) и покинул турнир.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча московское

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