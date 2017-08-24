«Краснодар» проиграл «Црвене Звезде» и не вышел в групповой раунд Лиги Европы
В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Краснодар» уступил «Црвене Звезде» (1:2, 3:3 по сумме двух матчей, «Црвена Звезда» победила за счет правила гола на чужом поле) и покинул турнир.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 24 августа, 22.00, «Райко Митич»
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Црвена Звезда –
Борян, Фримпонг, Родич (Гобелич, 51), Стойкович, Савич, Канга, Доналд, Срнич, Радонич (Пешич, 77), Боачи, Милич (Рачич, 70).
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Краснодар –
Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Мамаев (Перейра, 59), Каборе (Жигулев, 46), Классон, Газинский, Вандерсон, Смолов (Иван, 65).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча московское
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