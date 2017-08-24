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    «Краснодар» проиграл «Црвене Звезде» и не вышел в групповой раунд Лиги Европы

    Теги Лига Европы Црвена Звезда Краснодар

    В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Краснодар» уступил «Црвене Звезде» (1:2, 3:3 по сумме двух матчей, «Црвена Звезда» победила за счет правила гола на чужом поле) и покинул турнир.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Црвена Звезда Сербия – Краснодар Россия 2:1 (1:0, 1:1)
    Дата проведения
    24 августа, 22.00, «Райко Митич»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 7 Радонич, 2:0 – 46 Канга, 2:1 – 82, пенальти Гранквист.
    Црвена ЗвездаБорян, Фримпонг, Родич (Гобелич, 51), Стойкович, Савич, Канга, Доналд, Срнич, Радонич (Пешич, 77), Боачи, Милич (Рачич, 70).
    КраснодарСиницын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Мамаев (Перейра, 59), Каборе (Жигулев, 46), Классон, Газинский, Вандерсон, Смолов (Иван, 65).
    Предупреждения:
    Радонич (8), Каборе (11), Доналд (40), Канга (47), Рамирес (52), Борян (83), Гранквист (90), Боачи (90), Савич (90).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча московское

    Календарь Лиги Европы

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