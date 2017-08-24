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    КХЛ. «Сибирь» примет рижское «Динамо», «Ак Барс» против «Куньлуня»

    Теги Ак Барс Авангард Сибирь Северсталь Нефтехимик Амур Спартак Торпедо результаты КХЛ Барыс Динамо Рига Югра Адмирал Сочи Куньлунь Ред Стар

    В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 7 матчей. 

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Сибирь – Динамо Рига
    Дата проведения
    24 августа, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
    Онлайн матча Видео
    Авангард – Северсталь
    Дата проведения
    24 августа, 16.00, «Арена-Омск»
    Онлайн матча Видео
    Барыс – Спартак
    Дата проведения
    24 августа, 16.30, «Барыс Арена»
    Онлайн матча Видео
    Югра – Торпедо
    Дата проведения
    24 августа, 17.00, «Арена-Югра»
    Онлайн матча Видео
    Ак Барс – Куньлунь
    Дата проведения
    24 августа, 19.00, «Татнефть-Арена»
    Онлайн матча Видео
    Нефтехимик – Адмирал
    Дата проведения
    24 августа, 19.00, «Ледовый дворец Нефтехимик»
    Онлайн матча Видео
    Сочи – Амур
    Дата проведения
    24 августа, 19.30, «Шайба»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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