КХЛ. «Сибирь» примет рижское «Динамо», «Ак Барс» против «Куньлуня»
В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 7 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 августа, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 24 августа, 16.00, «Арена-Омск»
- Дата проведения
- 24 августа, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 24 августа, 17.00, «Арена-Югра»
- Дата проведения
- 24 августа, 19.00, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 24 августа, 19.00, «Ледовый дворец Нефтехимик»
- Дата проведения
- 24 августа, 19.30, «Шайба»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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