«Зенит» победил «Утрехт» и вышел в групповой раунд Лиги Европы

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» обыграл «Утрехт» (2:0, 2:1 по сумме двух матчей) и вышел в групповой раунд турнира.

,Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча московское

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