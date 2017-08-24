Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Зенит» победил «Утрехт» и вышел в групповой раунд Лиги Европы

    Теги Зенит Утрехт Лига Европы

    В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» обыграл «Утрехт» (2:0, 2:1 по сумме двух матчей) и вышел в групповой раунд турнира.

    ,Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Зенит Россия – Утрехт Голландия 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
    Дата проведения
    24 августа, 20.00, «Крестовский»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 9 Кокорин, 2:0 – 105 Кокорин.
    ЗенитЛунев, Иванович, Кришито, Смольников, Маммана, Кузяев, Паредес, Ерохин, Шатов (Краневиттер, 90), Кокорин (Дзюба, 107), Дриусси (Полоз, 73).
    УтрехтРогор-Йенсен, Янссен, Леувин (Баэбек, 105), Брафхейд (ван Марел, 75), Эмануэлсон, Лабьяд, Аюб, Керк (Гертлер, 89), ван де Стрек, Клайбер, Дессерс.
    Предупреждения:
    Шатов (21), Лабьяд (65), Паредес (65), Ерохин (68), Кокорин (105), Краневиттер (115).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча московское

    Календарь Лиги Европы

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться