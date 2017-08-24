«Зенит» победил «Утрехт» и вышел в групповой раунд Лиги Европы
В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» обыграл «Утрехт» (2:0, 2:1 по сумме двух матчей) и вышел в групповой раунд турнира.
,Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 24 августа, 20.00, «Крестовский»
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Зенит –
Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Маммана, Кузяев, Паредес, Ерохин, Шатов (Краневиттер, 90), Кокорин (Дзюба, 107), Дриусси (Полоз, 73).
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Утрехт –
Рогор-Йенсен, Янссен, Леувин (Баэбек, 105), Брафхейд (ван Марел, 75), Эмануэлсон, Лабьяд, Аюб, Керк (Гертлер, 89), ван де Стрек, Клайбер, Дессерс.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча московское
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