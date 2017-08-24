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    «Спартак» и ЦСКА узнают соперников по групповому этапу ЛЧ, начало жеребьевки – в 19.00

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    Сегодня в Монако состоится жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов.

    Команды из одной национальной ассоциации разводятся по разным группам.

    1-я корзина: «Реал», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Бенфика», «Монако», «СПАРТАК», «Шахтер».

    2-я корзина: «Барселона», «Атлетико», «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Севилья», «Манчестер Сити», «Порту», «Манчестер Юнайтед».

    3-я корзина: «Наполи», «Тоттенхэм», «Базель», «Олимпиакос», «Андерлехт», «Рома», «Бешикташ», «Ливерпуль».

    4-я корзина: «Фейеноорд», «Марибор», «РБ Лейпциг», ЦСКА, «Карабах», АПОЭЛ, «Спортинг», «Селтик».

    Начало жеребьевки – в 19.00 по московскому времени.

    Групповой этап состоит из шести туров, первый пройдет 12–13 сентября.

    В 1/8 финала выйдут две сильнейшие команды из каждой группы.

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