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    «Милан» постарается убедить Ньянга перейти в «Спартак»

    Теги Спартак Милан Торино премьер-лига Россия серия А Италия Мино Райола М′Байе Ньянг Массимилиано Мирабелли

    Трансфер нападающего «Милана» М′Байе Ньянга в «Спартак» все еще возможен, несмотря на отмену медосмотра.

    Клубы ранее договорились о трансфере 22-летнего футболиста за 18 миллионов евро, но Ньянг заявил, что не хочет переходить в российский клуб.

    «Милан» был разочарован таким решением – клуб рассчитывал инвестировать деньги от этой сделки в другие трансферы.

    Вчера вечером спортивный директор миланцев Массимилиано Мирабелли связался с агентом Ньянга Мино Рейолой и попросил объяснить причины отказа. Игрок дал понять, что хотел бы остаться в «Милане» или перейти в клуб из топ-4 чемпионатов Европы. В частности, Ньянгу нравится вариант с «Торино».

    «Милан» все еще надеется на переход Ньянга в «Спартак». Сегодня Мирабелли постарается убедить игрока согласиться на этот вариант. Если Ньянг передумает, то медосмотр состоится уже не в Риме, а в Москве.

    Сообщалось, что Ньянг будет зарабатывать в «Спартаке» 2,8 миллиона евро в год.

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