«Милан» постарается убедить Ньянга перейти в «Спартак»
Трансфер нападающего «Милана» М′Байе Ньянга в «Спартак» все еще возможен, несмотря на отмену медосмотра.
Клубы ранее договорились о трансфере 22-летнего футболиста за 18 миллионов евро, но Ньянг заявил, что не хочет переходить в российский клуб.
«Милан» был разочарован таким решением – клуб рассчитывал инвестировать деньги от этой сделки в другие трансферы.
Вчера вечером спортивный директор миланцев Массимилиано Мирабелли связался с агентом Ньянга Мино Рейолой и попросил объяснить причины отказа. Игрок дал понять, что хотел бы остаться в «Милане» или перейти в клуб из топ-4 чемпионатов Европы. В частности, Ньянгу нравится вариант с «Торино».
«Милан» все еще надеется на переход Ньянга в «Спартак». Сегодня Мирабелли постарается убедить игрока согласиться на этот вариант. Если Ньянг передумает, то медосмотр состоится уже не в Риме, а в Москве.
Сообщалось, что Ньянг будет зарабатывать в «Спартаке» 2,8 миллиона евро в год.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.