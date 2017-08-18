«Милан» постарается убедить Ньянга перейти в «Спартак»

Трансфер нападающего «Милана» М′Байе Ньянга в все еще возможен, несмотря на отмену медосмотра.

Клубы ранее договорились о трансфере 22-летнего футболиста за 18 миллионов евро, но Ньянг заявил, что не хочет переходить в российский клуб.

был разочарован таким решением – клуб рассчитывал инвестировать деньги от этой сделки в другие трансферы.

Вчера вечером спортивный директор миланцев Массимилиано Мирабелли связался с агентом Ньянга Мино Рейолой и попросил объяснить причины отказа. Игрок дал понять, что хотел бы остаться в «Милане» или перейти в клуб из топ-4 чемпионатов Европы. В частности, Ньянгу нравится вариант с .

«Милан» все еще надеется на переход Ньянга в . Сегодня Мирабелли постарается убедить игрока согласиться на этот вариант. Если Ньянг передумает, то медосмотр состоится уже не в Риме, а в Москве.

Сообщалось, что Ньянг будет зарабатывать в «Спартаке» 2,8 миллиона евро в год.