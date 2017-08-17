«Спартак» предлагает Ньянгу 4-летний контракт с зарплатой 3 млн евро в год
«Спартак» близок к подписанию форварда «Милана» М’Байе Ньянга.
Московский клуб сделал миланцам предложение по трансферу футболиста в размере 18-20 миллионов евро. Основные детали перехода уже согласованы.
«Спартак» предлагает самому футболисту подписать 4-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год, что в 2 раза выше нынешнего оклада форварда.
Подробную статистику 22-летнего Ньянга, проведшего вторую половину минувшего сезона в «Уотфорде», можно изучить здесь.
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