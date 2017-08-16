«Спартак» предложил «Милану» 18-20 млн евро за М’Байе Ньянга
Нападающий «Милана» М’Байе Ньянг интересен «Спартаку».
Как утверждает Sky Sport Italia, московский клуб сделал миланцам предложение по трансферу футболиста в размере 18-20 миллионов евро.
«Милан» готов отпустить Ньянга, поскольку тренер Винченцо Монтелла не рассчитывает на него. Сам футболист еще не дал согласие на переход в «Спартак».
Подробную статистику 22-летнего Ньянга, проведшего вторую половину минувшего сезона в «Уотфорде», можно изучить здесь.
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