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    «Спартак» предложил «Милану» 18-20 млн евро за М’Байе Ньянга

    Теги Спартак Милан Винченцо Монтелла Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы М′Байе Ньянг

    Нападающий «Милана» М’Байе Ньянг интересен «Спартаку».

    Как утверждает Sky Sport Italia, московский клуб сделал миланцам предложение по трансферу футболиста в размере 18-20 миллионов евро.

    «Милан» готов отпустить Ньянга, поскольку тренер Винченцо Монтелла не рассчитывает на него. Сам футболист еще не дал согласие на переход в «Спартак».

    Подробную статистику 22-летнего Ньянга, проведшего вторую половину минувшего сезона в «Уотфорде», можно изучить здесь.

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