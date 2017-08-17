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    Ньянг будет зарабатывать в «Спартаке» 2,8 млн евро в год

    Теги Спартак Милан премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы М′Байе Ньянг

    Зарплата нападающего М’байе Ньянга в «Спартаке» составит 2,7–2,8 миллиона евро в год. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, контракт будет подписан по схеме «3+1».

    Ранее сообщалось, что московский клуб договорился с «Миланом» о трансфере игрока. Завтра или в субботу он должен пройти медицинское обследование в римской клинике «Вилла Стюарт».

    Сейчас зарплата Ньянга составляет менее 2 миллионов евро.

    Подробную статистику 22-летнего Ньянга, проведшего вторую половину прошедшего сезона в «Уотфорде», можно изучить здесь.

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