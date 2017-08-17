Ньянг будет зарабатывать в «Спартаке» 2,8 млн евро в год

Зарплата нападающего М’байе Ньянга в составит 2,7–2,8 миллиона евро в год. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, контракт будет подписан по схеме «3+1».

Ранее сообщалось, что московский клуб договорился с о трансфере игрока. Завтра или в субботу он должен пройти медицинское обследование в римской клинике «Вилла Стюарт».

Сейчас зарплата Ньянга составляет менее 2 миллионов евро.

Подробную статистику 22-летнего Ньянга, проведшего вторую половину прошедшего сезона в «Уотфорде», можно изучить здесь.