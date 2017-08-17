Ньянг будет зарабатывать в «Спартаке» 2,8 млн евро в год
Зарплата нападающего М’байе Ньянга в «Спартаке» составит 2,7–2,8 миллиона евро в год. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, контракт будет подписан по схеме «3+1».
Ранее сообщалось, что московский клуб договорился с «Миланом» о трансфере игрока. Завтра или в субботу он должен пройти медицинское обследование в римской клинике «Вилла Стюарт».
Сейчас зарплата Ньянга составляет менее 2 миллионов евро.
Подробную статистику 22-летнего Ньянга, проведшего вторую половину прошедшего сезона в «Уотфорде», можно изучить здесь.
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