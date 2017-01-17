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    Луис Адриано перед переходом в «Спартак» отказался от 8-миллионного оклада в Китае

    Теги Спартак Милан Луис Адриано Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы высшая лига Китай

    Новый форвард «Спартака» Луис Адриано этой зимой мог перейти из «Милана» в один из китайских клубов.

    Сообщается, что в Китае 29-летнему бразильцу предлагали зарплату 8 миллионов евро в год.

    Однако полгода назад представители другого китайского клуба обманули Адриано: предложили одну сумму, а когда он приехал в Поднебесную, на бумаге увидел другую. С тех пор нападающий с недоверием относится к предложениям из Китая.

    Ранее стало известно, что в «Спартаке» Адриано будет зарабатывать 3 миллиона евро в год плюс бонусы, а срок контракта – 3,5 года.

    По информации же La Gazzetta dello Sport, оклад бразильца в московском клубе – 4,5 миллиона евро за сезон.

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