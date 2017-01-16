Луис Адриано прилетел в Москву

Нападающий Луис Адриано в понедельник вечером прибыл в Россию.

В ближайшее время бразилец подпишет контракт со , после чего трансфер будет подтвержден официально.

Соглашение 29-летнего игрока с красно-белыми будет рассчитано на 3,5 года, а его зарплата составит 4,5 миллиона евро в год.

«Милан» отпустил Адриано в «Спартак» бесплатно, сэкономив на его зарплате около 25 миллионов евро до вычета налогов.