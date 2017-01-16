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    Луис Адриано прилетел в Москву

    Теги Спартак Милан Луис Адриано Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы фото

    Нападающий «Милана» Луис Адриано в понедельник вечером прибыл в Россию.

    В ближайшее время бразилец подпишет контракт со «Спартаком», после чего трансфер будет подтвержден официально.

    Соглашение 29-летнего игрока с красно-белыми будет рассчитано на 3,5 года, а его зарплата составит 4,5 миллиона евро в год.

    «Милан» отпустил Адриано в «Спартак» бесплатно, сэкономив на его зарплате около 25 миллионов евро до вычета налогов.

     

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