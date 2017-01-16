Луис Адриано прилетел в Москву
Нападающий «Милана» Луис Адриано в понедельник вечером прибыл в Россию.
В ближайшее время бразилец подпишет контракт со «Спартаком», после чего трансфер будет подтвержден официально.
Соглашение 29-летнего игрока с красно-белыми будет рассчитано на 3,5 года, а его зарплата составит 4,5 миллиона евро в год.
«Милан» отпустил Адриано в «Спартак» бесплатно, сэкономив на его зарплате около 25 миллионов евро до вычета налогов.
Луис Адриано прилетел в Москву. Скоро он станет игроком #Спартак‘а pic.twitter.com/HOn0GesCmJ— Фратрия (@fratria) 16 января 2017 г.
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