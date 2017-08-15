Алексис Санчес прибыл в Париж и хочет перейти в «ПСЖ»
Форвард «Арсенала» Алексис Санчес намерен перейти в «Пари Сен-Жермен».
28-летний футболист сборной Чили прибыл в Париж, чтобы договориться о трансфере, сообщает As со ссылкой на французскую телекомпанию RTL.
Интерес к Санчесу проявляет и «Манчестер Сити», но главный тренер лондонцев Арсен Венгер не намерен отпускать игрока к конкурентам.
Контракт форварда с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года.
Подробную статистику выступлений Санчеса вы можете посмотреть здесь.
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