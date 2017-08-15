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    Алексис Санчес прибыл в Париж и хочет перейти в «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Алексис Санчес премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы

    Форвард «Арсенала» Алексис Санчес намерен перейти в «Пари Сен-Жермен».

    28-летний футболист сборной Чили прибыл в Париж, чтобы договориться о трансфере, сообщает As со ссылкой на французскую телекомпанию RTL.

    Интерес к Санчесу проявляет и «Манчестер Сити», но главный тренер лондонцев Арсен Венгер не намерен отпускать игрока к конкурентам.

    Контракт форварда с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года.

    Подробную статистику выступлений Санчеса вы можете посмотреть здесь.

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