Алексис Санчес пропустит два первых тура АПЛ

Главный тренер Арсен Венгер рассказал о травме полузащитника Алексиса Санчеса.

«Санчес не сыграет с . У него растяжение мышцы живота, которое он получил на тренировке в воскресенье.

Два дня назад он прошел медобследование, которое показало, что он выбыл на определенный срок. Не знаю, сколько он пропустит – неделю, две недели.

Завтра он не сыграет, как и не сыграет со во втором туре.

Делал ли «ПСЖ» по нему запрос? Нет. Я очень давно разговаривал с Нассером (аль-Хелайфи, президентом «ПСЖ» – прим. Sports.ru). Если почитаете французские газеты, их цель теперь Килиан Мбаппе», — заявил Венгер.