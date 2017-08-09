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    Алексис Санчес пропустит два первых тура АПЛ

    Теги Арсен Венгер Алексис Санчес премьер-лига Англия Арсенал травмы Лестер Сток Сити

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о травме полузащитника Алексиса Санчеса.

    «Санчес не сыграет с «Лестером». У него растяжение мышцы живота, которое он получил на тренировке в воскресенье.

    Два дня назад он прошел медобследование, которое показало, что он выбыл на определенный срок. Не знаю, сколько он пропустит – неделю, две недели.

    Завтра он не сыграет, как и не сыграет со «Стоком» во втором туре.

    Делал ли «ПСЖ» по нему запрос? Нет. Я очень давно разговаривал с Нассером (аль-Хелайфи, президентом «ПСЖ» – прим. Sports.ru). Если почитаете французские газеты, их цель теперь Килиан Мбаппе», — заявил Венгер.

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