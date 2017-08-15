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    «Ман Сити» предложит «Арсеналу» 60 млн фунтов за Санчеса

    Теги Алексис Санчес Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы

    «Манчестер Сити» готовит предложение о трансфере форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса.

    Руководство манкунианцев намерено заплатить за игрока сборной Чили 60 миллионов фунтов. Кроме того, «Манчестер Сити» готов предложить игроку контракт с еженедельной зарплатой 400 тысяч фунтов в неделю и имиджевыми правами.

    Ранее сообщалось об интересе к Санчесу со стороны «ПСЖ». Срок действия контракта, связывающего футболиста с «Арсеналом», истекает летом 2018 года. Нападающий не собирается подписывать новое соглашение.

    Подробную статистику выступлений Санчеса вы можете посмотреть здесь.

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